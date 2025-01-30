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30 января 2025, 9:10 Читати українською

Цены на газ в Европе превысили $550 впервые с ноября 2023 года

Стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 6,49%, до €51,485, или $563,3 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. В предыдущий раз выше $550 за 1 тыс. куб. газ торговался более года назад — 15 ноября 2023 года.

Стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 6,49%, до €51,485, или $563,3 за 1 тыс.
Фото: depositphotos

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Что происходит с ценами

Цены растут на фоне быстро истощающихся запасов и неопределенности в отношении поставок, пишет The Wall Street Journal. По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на понедельник, 27 января, газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 55,5%.

Стратег направления энергетики в Rabobank Флоренс Шмит отмечает, что столь существенный рост за один день связан с комбинацией факторов. «Но в конечном счете это происходит на фоне непрекращающегося оттока (из газовых хранилищ), который мы наблюдаем на протяжении большей части января», — отмечает эксперт.

Также, по ее словам, цены на газ растут из-за погоды (замедление ветра, прогноз более низких температур на следующей неделе), и «бычьих» настроений инвестфондов.

По данным британского сайта WeatherOnline, в четверг, 30 января, в центральной Европе ожидается теплая погода с температурой воздуха 8−10 градусов Цельсия. Но уже на следующей неделе столбик термометра упадет до 0−4 градусов, а в некоторых европейских столицах — ниже 0.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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