Курс валют на вечер 29 января: евро и доллар подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 29 января Закрытие 29 января Изменения доллар 41,90/41,93 41,88/41,91 2 /2 евро 43,66/43,67 43,56/43,57 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,30 грн., Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,05−42,12, евро — 43,90−44,10 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.