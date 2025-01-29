К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек.
Курс валют на вечер 29 января: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 29 января
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Закрытие 29 января
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Изменения
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41,90/41,93
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41,88/41,91
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2 /2
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43,66/43,67
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43,56/43,57
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,30 грн., Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,05−42,12, евро — 43,90−44,10 грн.
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Источник: Минфин
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