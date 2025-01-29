СБУ арестовала «новые» активы российского олигарха Дерипаски

По материалам СБУ в Украине арестованы «новые» активы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски на 2,11 млрд грн. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел Дерипаска.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, изготовленного в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд. грн.

Эта продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски «Русал».

По материалам дела, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из России через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Именно компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Что известно о Дерипаске

В СБУ напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам «Искандер», боевым дронам и радиолокационным системам.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны россии против нашего государства.

Кроме того, по материалам СБУ национализированы все заводы фигуранта, которые находятся в разных регионах Украины.