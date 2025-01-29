Trump Media Group запустит финтех-бренд TRUTH FI и инвестирует $250 млн в ETF и криптовалюту

Акции Trump Media подскочили на 15% после объявления компании о расширении в сфере финансовых услуг. Этот шаг рассматривается как стратегическая диверсификация, использующая значительные денежные резервы компании для выхода на рынок финансовых технологий, пишет investing.com.

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Компания планирует инвестировать до $250 миллионов из своих денежных резервов, которые превысили $700 миллионов. Инвестиции будут храниться в Charles Schwab и могут включать индивидуально управляемые счета (SMA), биржевые фонды (ETF), а также биткоин и другие криптовалюты.

Генеральный директор и председатель TMTG Девин Нунес выразил энтузиазм по поводу этой инициативы, заявив: «Мы с нетерпением ждем запуска Truth.Fi, представления инвестиционных инструментов TMTG и раскрытия синергии. Truth.Fi — это естественное расширение движения Truth Social». Он обрисовал видение компании по разработке инвестиционных инструментов, соответствующих принципу «Америка прежде всего» и обеспечивающих защиту от предполагаемых угроз отмены и цензуры со стороны Big Tech и «пробудившихся корпораций».

Компания планирует запустить продукты и услуги Truth.Fi, включая несколько инвестиционных инструментов, в 2025 году.