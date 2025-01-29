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29 января 2025, 18:53 Читати українською

В Украину пытались незаконно ввезти элитный Rolls Royce 1976 года (фото)

В период Новогодних праздников работники Киевской таможни обнаружили попытку ввоза английского ретро-автомобиля Rolls Royce. Владельцем этого люксового автомобиля в Украине оказался житель Львовской области. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В период Новогодних праздников работники Киевской таможни обнаружили попытку ввоза английского ретро-автомобиля Rolls Royce.
Фото: customs.gov.ua

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На авто наложен арест. Его владелец пытался ввезти раритет в Украину по поддельному сертификату соответствия экологическим нормам.

Среди документов, предоставленных для таможенного оформления автомобиля Rolls Royce, silver wraithII (вариант роскошной серии автомобилей silvershadow), 1976 года выпуска, у киевских таможенников возник вопрос к сертификату соответствия индивидуального утверждения колесного транспортного средства.

Документ свидетельствовал, что данный автомобиль имеет соответствие экологическим нормам на уровне «Евро-2» — экологический минимум, которому должны соответствовать автомобили для ввоза в Украину.

Однако факт выдачи сертификата на Rolls Royce был опровергнут, а по запросу таможенников Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста дал заключение о несоответствии Rolls Royce экологической норме Евро-2.

По их выводу, средняя стоимость аналогичных автомобилей составляет 1,2 млн. грн.

Постановлением Соломенского районного суда города Киева на изъятое транспортное средство наложен арест.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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