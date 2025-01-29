Бернар Арно опустился на пятое место в списке Forbes. За день потерял $11 млрд

Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moet Hennessy.

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Сколько потерял Арно

По данным Forbes, состояние Арно за день упало на $11 млрд, тогда как Ларри Эллисон, глава Oracle Corp., разбогател на $6 млрд, поднявшись на четвертое место в рейтинге миллиардеров и оттеснив Арно на пятую позицию.

Предыстория

LVMH, крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс», сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, выручку — на 2%. При этом органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 1%, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию.

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Акции LVMH в Париже дешевеют на 5,3%. За последние 12 месяцев капитализация компании уменьшилась на 4%, до 375 млрд евро.