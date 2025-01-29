Бывший руководитель SEC Гэри Генслер вернулся преподавать в школу менеджмента

Бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, ушедший в отставку 20 января 2025 года, вернулся на должность преподавателя в Школу менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте (MIT), пишет Incrypted.

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Что известно

«Генслер присоединится к Группе глобальной экономики и управления и Финансовой группы, сосредоточившись на искусственном интеллекте, финансах, финансовых технологиях и государственной политике», — говорится в официальном релизе.

Он также станет содиректором инициативы FinTech@CSAIL. Проект нацелен на то, чтобы помочь компаниям-участникам работать с ведущими исследованиями MIT в сфере ИИ для изучения перспектив этой технологии в сфере финансов.

«Для меня великая честь вернуться в MIT, чьи преподаватели, сотрудники и студенты уже давно находятся на переднем крае исследований и технологий. Я восхищаюсь возможностью снова сотрудничать с выдающейся командой ученых MIT, которые создают лучшее будущее для всех с помощью искусственного интеллекта, финансов и технологий», — прокомментировал назначение сам Генслер.

Ранее он уже работал в MIT. В 2018 году Генслер вел курс для студентов MIT под названием «Blockchain and Money». Примечательно, что в тот момент он считал биткоины и Ethereum товарами.

«Итак, мы уже знаем, что в США и других юрисдикциях три четверти рынка не являются ICO или тем, что мы могли бы назвать ценными бумагами. Это прослеживается также в Канаде и Тайване, где применяется тест Хауи. Итак, три четверти рынка — это не ценные бумаги. Это просто товары или наличные деньги», — заявил он во время лекции, посвященной теме ICO.

На другом видео Генслер причислил к товарам также Bitcoin Cash и Litecoin.

«Вопрос в том, будет ли он выступать за криптовалюты снова, когда вернется в MIT?», — прокомментировала информацию партнерша в фирме Mercury Strategies Энн Келли.

Генслер известен сообществу прежде всего своей позицией по криптоактивам. Будучи главой SEC, он называл большинство токенов и монет ценными бумагами, а также выступал за жесткое регулирование сферы.

Он ушел в отставку 20 января 2025 года. Его сменит сторонник индустрии Пол Аткинс, как только его кандидатуру утвердит Сенат США.