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29 января 2025, 14:36 Читати українською

Испания анонсировала предоставление Украине еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал выделение Мадридом дополнительной финансовой поддержки для Украины. Она будет носить гуманитарный характер, а объем будет составлять 10 миллионов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Испании.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал выделение Мадридом дополнительной финансовой поддержки для Украины.
Фото: глава МИД Испании Хосе Мануель Альбарес

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Что известно

В заявлении испанского внешнеполитического ведомства отмечается, что Альбарес 28 января совершил в Украину очередной визит, чтобы «оценить влияние российской агрессии на украинскую территорию и подтвердить поддержку Испании властям страны, которой он объявил о передаче еще десяти миллионов евро гуманитарной помощи».

Испанский министр начал свою поездку с визита во Львов, где провел ряд встреч, в том числе с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Программа официального визита также включала в себя дипломатические переговоры, поддержку восстановления и гуманитарные инициативы.

В МИД Испании добавили, что особое внимание было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра.

Напомним

Ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
29 января 2025, 14:59
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Класно, значить скоро побачимо нові відео про те, як гуманітарна допомога гниє під відкритим небом або почитаємо новини про те, як когось впіймали на перепродажах гуманітарки.
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