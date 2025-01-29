Испания анонсировала предоставление Украине еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал выделение Мадридом дополнительной финансовой поддержки для Украины. Она будет носить гуманитарный характер, а объем будет составлять 10 миллионов евро . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Испании.

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Что известно

В заявлении испанского внешнеполитического ведомства отмечается, что Альбарес 28 января совершил в Украину очередной визит, чтобы «оценить влияние российской агрессии на украинскую территорию и подтвердить поддержку Испании властям страны, которой он объявил о передаче еще десяти миллионов евро гуманитарной помощи».

Испанский министр начал свою поездку с визита во Львов, где провел ряд встреч, в том числе с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Программа официального визита также включала в себя дипломатические переговоры, поддержку восстановления и гуманитарные инициативы.

В МИД Испании добавили, что особое внимание было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра.

Напомним

Ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.