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29 января 2025, 12:44 Читати українською

Топ-трейдер прогнозирует, что XYZVerse скоро достигнет $1 — опережая Dogecoin и Kaspa

Известный трейдер сделал смелый прогноз: XYZVerse скоро достигнет знаковой отметки в $1. Это означает, что XYZVerse может превзойти популярные криптовалюты, такие как Dogecoin и Kaspa. Этот прогноз вызвал ажиотаж на рынке, заставляя инвесторов внимательно следить за тем, что делает XYZVerse следующей звездой крипторынка.

Известный трейдер сделал смелый прогноз: XYZVerse скоро достигнет знаковой отметки в $1.

Забирай победу с XYZ: новый тяжеловес среди мем-коинов

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Фанаты в восторге! Токен XYZ разносит конкурентов, включая мусорные проекты, бесполезные схемы фарминга и мошеннические токены. Как настоящий чемпион, XYZ преодолел медвежий рынок и продолжает набирать обороты.

🔥 Рост в 75 раз? Это реальность! XYZ оставит позади победителей мем-коинов 2024 года, таких как BOME и WIF, и возглавит новый криптоцикл!

💰 Владеешь полем — зарабатываешь, пока другие играют 💰
XYZ создаёт уникальную экосистему на базе награжденного проекта XYZVerse, который получил титул «Лучший новый мем-проект».

📈 Пропустил мем-коин суперцикл?
Упустил 5 000% роста BOME или 1 000% роста WIF? Не беда! XYZ готов к взрыву на 7 400%, превзойдя всех предыдущих лидеров.

🥇 Активное сообщество + сильная экономика токена 🥇
У XYZ продуманная токеномика, листы на CEX/DEX и механизм сжигания токенов, который поддерживает стабильный рост цены.

💥 Пресейл XYZ уже идёт — не пропусти возможность сделать 9 900% прибыли! 💥

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin испытывает резкие колебания в последнее время.

📊 Динамика цены:
🔹 За неделю: -5.90%
🔹 За месяц: +3.03%
🔹 За 6 месяцев:+172.99% 🚀

📈 Технический анализ DOGE:
✔ Индекс относительной силы (RSI): 53.49 (нейтральная зона)
✔ SMA 10/100 дней: $0.33 / $0.34 (стабильность)
✔Стохастик: 68.74 (перекупленность)

💡 Ключевые уровни:
🔸 Сопротивление: $0.42 → возможен рост до $0.49 (+15%)
🔸 Поддержка: $0.29 → при пробое возможно падение до$0.22 (-30%)

📢DOGE остаётся сильным игроком, но движение к $0.50 требует прорыва сопротивления.

Kaspa (KAS)

📊 Динамика цены:
🔹 За неделю: -1.87%
🔹 За месяц: +2.44%
🔹 За 6 месяцев: -39.20% 📉

📈Технический анализ KAS:
✔ SMA 10/100 дней: $0.13 / $0.13 (нейтральная зона)
✔ RSI: 46.65 (сбалансирован)
✔ Стохастик: 42.17 (слабый сигнал на рост)

💡 Ключевые уровни:
🔸 Сопротивление: $0.15 → возможен рост до$0.17 (+21%)
🔸 Поддержка:$0.11 → пробой может привести к падению до $0.0931 (-27%)

📢 Kaspa остаётся в стабильном диапазоне — значительный рост возможен при пробое $0.15.

Хотя Dogecoin и Kaspa остаются заметными игроками, XYZVerse предлагает уникальную концепцию спортивного мем-коина с амбициозными целями, что делает его лидером среди потенциальных прорывных токенов 2025 года.

📢 Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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