Alibaba выпустила новую ШИ-модель, которая может превзойти DeepSeek

Китайская технологическая компания Alibaba представила новую версию своей модели искусственного интеллекта под названием Qwen 2.5-Max. По утверждениям компании, эта модель превосходит популярную DeepSeek-V3, недавно привлекшую внимание своими достижениями. Об этом сообщает Reuters.

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Почему это важно?

Выпуск Qwen 2.5-Max произошел в первый день Китайского Нового года, когда большинство китайцев находятся на праздничном отдыхе. Такое необычное время свидетельствует о серьезном давлении, которое создало успех DeepSeek для других компаний, как местных, так и международных.

Alibaba заявила, что ее новая модель превосходит GPT-4o от OpenAI, DeepSeek-V3 и Llama-3.1−405B от Meta по почти всем параметрам. Это подчеркивает напряженную конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, где каждый новый продукт пытается опередить других.

Реакция на успех DeepSeek

DeepSeek, китайский стартап, недавно представил свою модель DeepSeek-V3, поразившую экспертов своей эффективностью и низкой стоимостью разработки. Это вызвало волну беспокойства среди инвесторов, которые начали сомневаться в целесообразности миллиардных расходов ведущих ШИ-компаний, таких как OpenAI.

Однако успех DeepSeek стал стимулом для других китайских компаний. К примеру, ByteDance, владелец TikTok, недавно обновил свою флагманскую ШИ-модель, заявив, что она превосходит OpenAI o1 в тестах на понимание сложных инструкций.

Что это значит для рынка ИИ?

Конкуренция между китайскими и американскими компаниями в области искусственного интеллекта набирает обороты. Каждый новый выпуск модели становится испытанием для других игроков, вынужденных быстро совершенствовать свои технологии.

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