Франция начала расследование по Binance, TON представил масштабные планы развития: что нового

Франция начала расследование по Binance

Во Франции инициировали судебное расследование по криптовалютной бирже Binance по подозрению в отмывании средств, налоговых махинациях и торговле наркотиками. Об этом сообщает Reuters.

В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) заявили, что расследование охватывает отмывание денег в связи с незаконным оборотом наркотиков.

Расследование изучает период с 2019 по 2024 год, связанный с преступлениями, совершенными во Франции, а также во всех странах Европейского Союза, сообщает JUNALCO.

«Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями», — сказал представитель Binance.

По словам прокуратуры, клиенты Binance пожаловались, что якобы потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за предоставленной им некорректной информации. Также они утверждали, что биржа производила торговлю без получения необходимых разрешений.

Криптобиржа Crypto.com проведет делистинг стейблкоина USDT для пользователей из ЕС 31 января

Криптовалютная биржа Crypto.com проведет делистинг стейблкоина USDT от компании Tether 31 января 2025 года. Об этом сообщает BSCN со ссылкой на представителя компании.

В заявлении сказано, что этот шаг согласуется с правилами регламента MiCA по регулированию криптоиндустрии и коснется только пользователей Европейского Союза.

Клиенты платформы получили уведомление о делистинге по электронной почте. В нем отмечалось, что покупка USDT будет приостановлена до конца января. Кроме того, пользователи, владеющие USDT, будут иметь время до 31 марта, чтобы конвертировать свои активы в другие токены, совместимые с MiCA.

Если они не смогут конвертировать вручную, биржа автоматически передает средства в соответствующий стейблкоин или эквивалентный цифровой актив, говорится в сообщении.

Также известно, что Crypto.com проведет делистинг других активов, а именно: Dai (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Pax Gold (PAXG) и Pax Dollar (USDP). Кроме того, это коснется трех производных цифровых активов, которыми оперирует Crypto.com.

В США штат Юта готовится инвестировать бюджетные средства в криптовалюты

Законодатели штата Юта приблизились к историческому решению разрешить властям штата инвестировать часть государственных средств в криптовалюты. Законопроект, уже одобренный профильным комитетом, может сделать Юту первым штатом США с такой инициативой.

Комитет по экономическому развитию Палаты представителей Юты поддержал законопроект HB 230 о поправках в области блокчейна и цифровых инноваций (за 8 голосов, против — 1).

Представитель Джордан Тойшер (Jordan Teuscher) предложил документ, который предоставит казначею штата полномочия вкладывать до 5% определенных государственных фондов в «квалифицированные цифровые активы».

К таким активам относятся криптовалюты с рыночной капитализацией свыше $500 млрд и одобренные стейблкоины. Законопроект также содержит положения о регулировании майнинга и запрещает местным властям ограничивать прием криптовалют как оплату за легальные товары и услуги.

Цифровые активы штата должны храниться из-за защищенных кастодиальных решений у квалифицированных хранителей или в биржевых продуктах. При определенных условиях казначея разрешается заниматься стейкингом и кредитованием криптоактивов.

TON представил масштабные планы развития на 2025 год.

Разработчики The Open Network (TON) рассказали об обновлениях в сети и экосистеме, запланированных на первую половину 2025 года.

Среди основных изменений: