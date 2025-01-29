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Франция начала расследование по Binance, TON представил масштабные планы развития: что нового
Франция начала расследование по Binance
Во Франции инициировали судебное расследование по криптовалютной бирже Binance по подозрению в отмывании средств, налоговых махинациях и торговле наркотиками. Об этом сообщает Reuters.
В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) заявили, что расследование охватывает отмывание денег в связи с незаконным оборотом наркотиков.
Расследование изучает период с 2019 по 2024 год, связанный с преступлениями, совершенными во Франции, а также во всех странах Европейского Союза, сообщает JUNALCO.
«Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями», — сказал представитель Binance.
По словам прокуратуры, клиенты Binance пожаловались, что якобы потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за предоставленной им некорректной информации. Также они утверждали, что биржа производила торговлю без получения необходимых разрешений.
Криптобиржа Crypto.com проведет делистинг стейблкоина USDT для пользователей из ЕС 31 января
Криптовалютная биржа Crypto.com проведет делистинг стейблкоина USDT от компании Tether 31 января 2025 года. Об этом сообщает BSCN со ссылкой на представителя компании.
В заявлении сказано, что этот шаг согласуется с правилами регламента MiCA по регулированию криптоиндустрии и коснется только пользователей Европейского Союза.
Клиенты платформы получили уведомление о делистинге по электронной почте. В нем отмечалось, что покупка USDT будет приостановлена до конца января. Кроме того, пользователи, владеющие USDT, будут иметь время до 31 марта, чтобы конвертировать свои активы в другие токены, совместимые с MiCA.
Если они не смогут конвертировать вручную, биржа автоматически передает средства в соответствующий стейблкоин или эквивалентный цифровой актив, говорится в сообщении.
Также известно, что Crypto.com проведет делистинг других активов, а именно: Dai (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Pax Gold (PAXG) и Pax Dollar (USDP). Кроме того, это коснется трех производных цифровых активов, которыми оперирует Crypto.com.
В США штат Юта готовится инвестировать бюджетные средства в криптовалюты
Законодатели штата Юта приблизились к историческому решению разрешить властям штата инвестировать часть государственных средств в криптовалюты. Законопроект, уже одобренный профильным комитетом, может сделать Юту первым штатом США с такой инициативой.
Комитет по экономическому развитию Палаты представителей Юты поддержал законопроект HB 230 о поправках в области блокчейна и цифровых инноваций (за 8 голосов, против — 1).
Представитель Джордан Тойшер (Jordan Teuscher) предложил документ, который предоставит казначею штата полномочия вкладывать до 5% определенных государственных фондов в «квалифицированные цифровые активы».
К таким активам относятся криптовалюты с рыночной капитализацией свыше $500 млрд и одобренные стейблкоины. Законопроект также содержит положения о регулировании майнинга и запрещает местным властям ограничивать прием криптовалют как оплату за легальные товары и услуги.
Цифровые активы штата должны храниться из-за защищенных кастодиальных решений у квалифицированных хранителей или в биржевых продуктах. При определенных условиях казначея разрешается заниматься стейкингом и кредитованием криптоактивов.
TON представил масштабные планы развития на 2025 год.
Разработчики The Open Network (TON) рассказали об обновлениях в сети и экосистеме, запланированных на первую половину 2025 года.
Среди основных изменений:
- Апгрейд Accelerator для основной сети Он направлен на повышение стабильности в условиях высоких нагрузок и снижение ресурсоемкости при взаимодействии с сетью;
- новые инструменты для валидаторов, призванные упростить работу операторов нод. Это включает функционал MyTonCtrl для восстановления ПО и быстрого переноса на другой сервер, Telegram-боты для уведомлений о статусе и штрафах, веб-панель с актуальной информацией и усовершенствование процессов техподдержки. Наряду с этим будут усилены санкции за ненадлежащую работу;
- новая версия Toncenter API с улучшенной трассировкой, отслеживанием и анализом цепочек транзакций. Пользователи получат возможность эмулировать операции типа свопов для предварительной оценки конечного результата;
- усовершенствование пользовательского интерфейса с участием команд некоторых ведущих проектов экосистемы, в частности DeDust, MyTonWallet, TonScan.org, ton.diamonds и Stakee;
- запуск платежной сети второго уровня с возможностью поддерживать операции 500 млн. активных клиентов;
- исследование сайдчейнов — отдельных цепочек на основе TON с небольшим набором валидаторов. Подобные сети, ориентированные на конкретные варианты применения, будут создавать посторонние проекты;
- релиз языка программирования TOLK 1.0 со структурами, шаблонами и интерфейсами смарт-контрактов;
- усовершенствование инструментов разработки IntelliJ IDEA, VS Code Plugin и интеграция поддержки TOLK в Blueprint;
- содействие в запуске кросчейн-решения TON BTC Teleport от RSquad для перевода биткоинов в экосистему и обратно.
Комментарии - 1
Ідіотизм, ніколи не чув про те, щоб умовно банк, через котрий злочинець проводив транзакції притягали до відповідальності))
Це вони цих наркоторгівців не можуть спіймати і оце роблять вигляд «активної діяльності»?))
В нас з таким успіхом можна всі банки притягати до відповідальності, коли по рахунках через тендерний майданчик prozzoro купують овочерізки, барабани і дубові двері за мільйони гривень в бомбосховища))
Так само, як купували по безготівці за 40 мільярдів грн прострочені 120 мм та 82 мм міни))
Виходить треба притягати банки через котрі проводили ці транзакції))