Глава чешского центробанка Алеш Михл предлагает включить биткоин в резерв. Об этом пишет Financial Times, передает Bloomberg.
Глава чешского центробанка предлагает включить биткоин в резервы
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Это станет первым подобным шагом среди западных монетарных учреждений, традиционно относившихся к криптоактивам со скепсисом.
По словам Михла, которые приводит FT, правление ЧНБ обсудит его предложение о приобретении биткоина, что потенциально может составить миллиарды долларов в резервах.
Если план одобрят семь членов политического комитета, он станет частью более широкой стратегии диверсификации резервов, включающей также увеличение запасов золота и акций. По данным FT, Михл отметил, что центральный банк впоследствии может инвестировать до 5% своих иностранных резервов в биткоин.
Напомним, что Дональд Трамп пообещал создать в США национальный крипто-резерв. В настоящее время в Конгрессе разрабатывают законопроект.
Комментарии - 3
з таким же успіхом, можна було б жартувати про те, що з появою фіатних грошей, банки всіх країн світу викинуть золото з своїх сховищ))
Якщо вони налаштовані це купувати і використовувати як резерв, то до 2140 року можеш не переживати про падіння цін біткоіну без повернення до минулих найвищих позначок ціни.
А після 2140 року, в принципі, може статися те саме, що може статися тоді, коли люди зможуть добути все золото і срібло на Землі) (ці і не тільки ці метали ще містяться на астероїдах, але це вже інша пісня)
Ссылка ведет на новостть про ASML, а не про ЧНБ. Но это так, отвлечение. Если я правильно понимаю смысл и процедуры формирования резервов ЦБ, решение ЧНБ вложить их в биткоин означает только то, что у них этих резервов больше, чем им понятно, в чем разместить, основываясь на структуре экспорта-импорта товаров и капитала. Ну что же, можно только порадоваться за чехов в таком случае.