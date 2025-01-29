Глава чешского центробанка предлагает включить биткоин в резервы

Глава чешского центробанка Алеш Михл предлагает включить биткоин в резерв. Об этом пишет Financial Times, передает Bloomberg.

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Это станет первым подобным шагом среди западных монетарных учреждений, традиционно относившихся к криптоактивам со скепсисом.

По словам Михла, которые приводит FT, правление ЧНБ обсудит его предложение о приобретении биткоина, что потенциально может составить миллиарды долларов в резервах.

Если план одобрят семь членов политического комитета, он станет частью более широкой стратегии диверсификации резервов, включающей также увеличение запасов золота и акций. По данным FT, Михл отметил, что центральный банк впоследствии может инвестировать до 5% своих иностранных резервов в биткоин.

Напомним, что Дональд Трамп пообещал создать в США национальный крипто-резерв. В настоящее время в Конгрессе разрабатывают законопроект.