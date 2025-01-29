Курс валют на 29 января: доллар в банках потерял девять копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже потерял 9 копеек. Евро в покупке потеряло 5 копеек и в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро также потеряло 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,30 грн. Евро покупают за 43,75 грн., а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,10−42,18, евро — 44,05−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,90−41,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,66−43,67 грн/евро.

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