Японская компания Mazda впервые за 28 лет обновила свой логотип. Каксообщил Carscoops, изображение теперь стало плоским, оно оптимизировано для смартфонов и цифровых дисплеев.
Японская компания Mazda впервые за 28 лет обновила свой логотип
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Что известно
До этого автопроизводитель делал редизайн в 1997 году, когда появился тот самый логотип с объемной буквой «М», вписанной в овал.
На текущий момент Mazda еще не представила новую эмблему официально. Вероятно, как полагает издание, обновление приурочат к 105-летнему юбилею компании, которое состоится 30 января.
Впервые новый дизайн логотипа появился в интернете летом 2024 года. Тогда Mazda зарегистрировала его как торговую марку в патентном ведомстве Японии.
Ранее обновленный логотип представлял другой автопроизводитель — британский Jaguar. Компания отказалась от объемного изображения кошки в написании названия марки, но сохранила ее в качестве одного из элементов фирменного стиля, правда, в двухмерном варианте.
Комментарии - 2
Цікаво скільки витрачено коштів на «розробку» нового дизайну емблеми, або можливо розробляли силами компанії.
Ну і порівняно з тим, скільки витрачають такі компанії на R&D та патентні питання, розробка логотипу то три копійки від витрат.