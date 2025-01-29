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29 января 2025, 9:59 Читати українською

Японская компания Mazda впервые за 28 лет обновила свой логотип

Японская компания Mazda впервые за 28 лет обновила свой логотип. Каксообщил Carscoops, изображение теперь стало плоским, оно оптимизировано для смартфонов и цифровых дисплеев.

Японская компания Mazda впервые за 28 лет обновила свой логотип.
Фото: carscoops.com

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Что известно

До этого автопроизводитель делал редизайн в 1997 году, когда появился тот самый логотип с объемной буквой «М», вписанной в овал.

На текущий момент Mazda еще не представила новую эмблему официально. Вероятно, как полагает издание, обновление приурочат к 105-летнему юбилею компании, которое состоится 30 января.

Впервые новый дизайн логотипа появился в интернете летом 2024 года. Тогда Mazda зарегистрировала его как торговую марку в патентном ведомстве Японии.

Ранее обновленный логотип представлял другой автопроизводитель — британский Jaguar. Компания отказалась от объемного изображения кошки в написании названия марки, но сохранила ее в качестве одного из элементов фирменного стиля, правда, в двухмерном варианте.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
29 января 2025, 10:28
#
Ну, попередній варіант, на перший погляд звісно, виглядає солідніше, але раз вирішили)
Цікаво скільки витрачено коштів на «розробку» нового дизайну емблеми, або можливо розробляли силами компанії.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
29 января 2025, 10:53
#
Він виглядав як артефакт минулого.
Ну і порівняно з тим, скільки витрачають такі компанії на R&D та патентні питання, розробка логотипу то три копійки від витрат.
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