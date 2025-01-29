Японская компания Mazda впервые за 28 лет обновила свой логотип. Как сообщил Carscoops, изображение теперь стало плоским, оно оптимизировано для смартфонов и цифровых дисплеев.

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Что известно

До этого автопроизводитель делал редизайн в 1997 году, когда появился тот самый логотип с объемной буквой «М», вписанной в овал.

На текущий момент Mazda еще не представила новую эмблему официально. Вероятно, как полагает издание, обновление приурочат к 105-летнему юбилею компании, которое состоится 30 января.

Впервые новый дизайн логотипа появился в интернете летом 2024 года. Тогда Mazda зарегистрировала его как торговую марку в патентном ведомстве Японии.

Ранее обновленный логотип представлял другой автопроизводитель — британский Jaguar. Компания отказалась от объемного изображения кошки в написании названия марки, но сохранила ее в качестве одного из элементов фирменного стиля, правда, в двухмерном варианте.