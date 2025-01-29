Apple хочет добавить поддержку Starlink в iPhone

Корпорация Apple планирует добавить поддержку сети спутниковой связи Starlink в iPhone и для этой цели втайне сотрудничает с SpaceX и оператором T-Mobile US, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Что известно

27 января вышло обновление программного обеспечения iPhone, которое поддерживает эту технологию, отмечает агентство.

Оператор T-Mobile открыл возможность регистрации в ранней версии сервиса Starlink для телефонов и на этой неделе включил в тестирование небольшое количество iPhone.

«Вы участвуете в бета-тестировании T-Mobile Starlink. Теперь вы можете отправлять текстовые сообщения через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать использовать покрытие beyond, обновите, пожалуйста, до версии iOS 18.3.». Такое сообщение от T-Mobile получили первые бета-тестеры.

У первых пользователей в настройках сотовой связи появился переключатель для управления функцией спутниковой связи.

Напомним

Маск на днях анонсировал начало тестирования прямого соединения мобильных телефонов с сетью Starlink с 27 января, но не раскрыл детали.