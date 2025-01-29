За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 834670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 января: 1670 российских оккупантов, 10 танков, 57 БПЛА и 1 ракета
Потери врага
- личного состава — около 834670 (+1670) человек,
- танков — 9886 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 20597 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 22395 (+29) ед,
- РСЗО — 1264 (+1) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23456 (+57),
- крылатые ракеты — 3054 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35366 (+97) ед,
- специальная техника — 3721 (+3)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии