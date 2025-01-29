По состоянию на 1 января 2025 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего количества пенсионеров (10 343 630 человек). Об этом говорится в данных ПФУ.
Пенсия в Украине: Сколько украинцев получают пенсию более 10 тысяч гривен
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Пенсии до 5 тысяч
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривны,
- от 3001 до 4000 гривен — 17,9%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривны,
- от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривны,
- от 5001 до 10000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривны,
- свыше 10000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривны.
Регионы
Средние пенсии в регионах Украины разные, самые высокие в Киеве (8 017,65 грн), самые низкие — в Тернопольской области (4 484,69 грн).
Источник: Минфин
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