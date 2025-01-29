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29 января 2025, 8:46 Читати українською

Пенсия в Украине: Сколько украинцев получают пенсию более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2025 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего количества пенсионеров (10 343 630 человек). Об этом говорится в данных ПФУ.

По состоянию на 1 января 2025 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев.
Фото: depositphotos

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Пенсии до 5 тысяч

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривны,
  • от 3001 до 4000 гривен — 17,9%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривны,
  • от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривны,
  • от 5001 до 10000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривны,
  • свыше 10000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривны.

Регионы

Средние пенсии в регионах Украины разные, самые высокие в Киеве (8 017,65 грн), самые низкие — в Тернопольской области (4 484,69 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Ева Вангарова
Ева Вангарова
29 января 2025, 10:22
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Моя пожилая родственница получает копейки, до 3 тысяч грн., как на эти деньги можно выжить? Приходится постоянно помогать — едой, деньгами, бытовой химией — в общем всем. Ей даже на коммуналку этих 3 тысяч еле хватает.
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0
Mini Mi
Mini Mi
29 января 2025, 10:40
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Никак. У меня отец всю жизнь платил повышенные пенсионные взносы на научную пенсию. В итоге 8к грн. Если бы откладывал сам было бы гораздо, гораздо больше. Наша «солидарная» пенсионная система это банальный грабеж.
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