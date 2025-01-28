Курс валют на вечер 28 января: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 28 января Закрытие 28 января Изменения доллар 41,98/42,01 41,90/41,93 8/8 евро 43,81/43,83 43,71/43,72 10/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,39 грн. Евро покупают за 43,80 грн, а продают за 44,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,15−42,20, евро — 44,10−44,30 грн.

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