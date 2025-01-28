Фонд гарантирования продает активы банков на 8,36 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы шести ликвидируемых банков на общую сумму 8,36 млрд грн. Об этом сообщил ФГВФЛ .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Продажа активов

«На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов шести банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8,36 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из общей суммы на 8,13 млрд грн выставлены права требования по кредитам, на 153,82 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 76,23 млн грн.