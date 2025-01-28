Укрзализныця повысила цены на билеты в Польшу и Венгрию

С 1 февраля Укрзализныця уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. Таким образом, цены на билеты вырастут. В то же время размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что ранее для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран.

«В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн», — говорится в сообщении.

На сколько подорожают билеты

По направлению Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ — на 20−27%,

в вагонах купе — на 9−27%.

За счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев — Варшава — на 37%,

Киев — Будапешт — на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

Отмечается, что до 31 января 2025 включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам.