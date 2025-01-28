Coca-Cola отзывает продукцию в шести странах Европы. В напитках обнаружили повышенное содержание хлората

Европейское подразделение компании Coca-Cola объявило о массовом отзыве своих напитков в шести странах Европы после выявления высокого уровня хлората, представляющего потенциальную угрозу здоровью. Об этом сообщает France 24.

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В компании заявили, что банки и стеклянные бутылки, содержащие повышенный уровень вещества, распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября 2024 года.

«У нас нет точной цифры, но понятно, что это значительное количество», — сказали в фирме о количестве напитков.

Отмечается, что отзываемая продукция имела производственный код от 328 GE до 338 GE и включала бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico и Fuze Tea.

«Большинство непроданной продукции уже изъято с полок магазинов, и мы продолжаем принимать меры, чтобы изъять с рынка всю оставшуюся продукцию», — заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Coca-Cola Europacific Partners принесла извинения за отзыв напитков. Отмечается, что повышенное содержание хлората было обнаружено при плановой проверке на производственной площадке компании в Генте (город и община во Фламандском регионе Бельгии).

Французский филиал Coca-Cola отметил, что независимые эксперты оценили риск для потребителей как «очень низкий». Там добавили, что никаких жалоб от потребителей они не получали.

Хлорат

Хлорат образуется как побочный продукт при использовании хлорных дезинфицирующих средств для очистки воды и переработки пищевых продуктов.

В научном заключении 2015 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что длительное влияние хлоратов представляет потенциальную угрозу для здоровья детей, особенно тех, кто имеет легкий или умеренный дефицит йода.