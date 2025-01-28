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28 января 2025, 12:30 Читати українською

Инвестируйте в этот скрытый альткойн и наблюдайте, как он обгоняет PEPE

Представьте себе, что инвестиция в $500 превращается в огромную прибыль в $500,000 благодаря малоизвестному альткойну, который готов затмить популярные токены, такие как PEPE и BONK. Эта новая криптовалюта может стать следующей восходящей звездой на рынке цифровых активов. Узнайте больше об этом скрытом сокровище и его перспективных возможностях.

Представьте себе, что инвестиция в $500 превращается в огромную прибыль в $500,000 благодаря малоизвестному альткойну, который готов затмить популярные токены, такие как PEPE и BONK.

Инаугурация Трампа вызвала хаос на крипторынке: мем-койн $XYZ готов выстрелить с ростом на 99,900%

Инаугурация Дональда Трампа вызвала мощный сдвиг на криптовалютном рынке, подготовив почву для невероятного роста. Пока основные монеты показывают скромный двузначный рост, мем-койны привлекают всеобщее внимание.

PNUT недавно вырос на 4,500%? FRED взлетел на 6,000%? Эти монеты стали историей, утонув под давлением продаж. Но криптобитва не ждет слабых — новый титан $XYZ готов разрушить рекорды прибыли и показать взрывной рост на 99,900%.

$XYZ: чемпион мем-койнов выходит на ринг

Познакомьтесь с $XYZ — первым в мире спортивным мем-койном для истинных криптоэнтузиастов, которые стремятся к 1000-кратной прибыли. Это токен для тех, кто живет азартом соревнований.

  • Стартовая цена:$0.0001
  • Текущая цена:$0.002
  • Целевая цена:$0.1

Сейчас идет предпродажа, и $XYZ уже демонстрирует ошеломительный рост на 2000%. Если вы не участвуете, вы остаетесь в стороне.

Pepe (PEPE)

Pepeпережил значительные колебания цены за последнее время. За неделю цена упала на 23.27%, а за месяц — на 31.22%. Тем не менее, за последние шесть месяцев монета показала рост на 8.63%. Текущий диапазон цены составляет $0.00001278-$0.00001638.

Технические индикаторы показывают, что PEPE может находиться в зоне перепроданности. Индекс относительной силы (RSI)составляет 11.77, а стохастический осциллятор— 8.78, что часто указывает на возможность разворота. Поддержка находится на уровне $0.00001155, а ближайшее сопротивление — на $0.00001877. Прорыв этого уровня может привести к росту на 40%.

Bonk (BONK)

Bonk(BONK) также демонстрирует волатильность. За неделю его цена упала на 23.59%, а за месяц — на 22.69%. Однако за последние шесть месяцев падение составило лишь 4.46%. Текущий диапазон цены: $0.00002438-$0.00003286.

Технические индикаторы указывают на возможность изменения тренда. RSIсоставляет 19.77, указывая на перепроданность, а стохастический осциллятор— 7.76. Поддержка находится на $0.00002154, а сопротивление — на $0.00003850.

Хотя PEPEи BONKпоказали впечатляющие результаты, XYZVerse (XYZ)объединяет спортивных фанатов и мем-культуру, нацелен на масштабный рост и способен превзойти их в текущем бычьем рынке.

Детальнее о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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