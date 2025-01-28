США обещают ввести пошлины на весь импорт чипов, стали и лекарств

Президент США Дональд Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что сказал Трамп

«Соединенным Штатам пора вернуться к системе, которая сделала нас богаче и мощнее, чем когда-либо раньше», — заявил Трамп в понедельник на западе во Флориде.

Он сравнил свой подход к внешней торговле с жесткими пошлинами, введенными президентом Уильямом Маккинли в конце 1890-х годов, пишет USA Today.

«Нам нужно вернуть производство в нашу страну, — добавил Трамп. — Как вы знаете, раньше мы строили по одному кораблю в день. Сейчас мы не можем этого делать. Все пошло в другие места и другие страны».

Подробности

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи, что будущий глава министерства финансов Скотт Бессент выступает за введение пошлин в размере 2,5% на весь импорт, Трамп заявил, что хочет видеть «намного более высокие» пошлины.

«Запомните слово пошлины. Мы будем защищать наш народ и наши компании, и мы будем защищать нашу страну посредством пошлин», — сказал президент.

В то же время он призвал Конгресс снизить налоги на прибыль компаний, производящих товары в США, до 15% с текущих 21%.

«Если вы хотите перестать платить налоги или пошлины, вам нужно строить свои заводы здесь, в Америке. И это будет происходить рекордными темпами», — заявил Трамп.