Курс валют на 28 января: доллар в банках прибавил 5 копеек, а евро — 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 7 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,40 грн. Евро покупают за 43,80 грн, а продают за 44,47 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,13−42,16, евро — 44,13−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,98−42,01 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,81−43,83 грн/евро.

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