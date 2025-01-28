ОИСА зафиксировала уменьшение объемов глобального автопроизводства

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за 9 месяцев 2024 г. глобальное производство автотранспорта составило 66,1 млн ед. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.