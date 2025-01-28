По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за 9 месяцев 2024 г. глобальное производство автотранспорта составило 66,1 млн ед. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.
ОИСА зафиксировала уменьшение объемов глобального автопроизводства
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Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 47,5 млн ед.
Легких коммерческих автомобилей произведено — 15,7 млн ед.
Больших грузовых авто — 2,7 млн ед.
Автобусов — 204 тыс. ед.
Крупнейшие производители
Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за три месяца было произведено почти 21,5 млн. ед.
- Второе место занимает США, с результатом — 8,1 млн ед. (+0,3%).
- Третий результат продемонстрировала Япония — 6 млн ед.
- Также в первую пятерку попали: Индия — 4,6 млн ед.
Источник: Минфин
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