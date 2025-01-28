За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 380 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 833 000 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 января: 1380 российских оккупантов, 5 танков и 72 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 833 000 (+1380) человек,
- танков — 9876 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 20573 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 22366 (+27) ед,
- РСЗО — 1263 (+0) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23399 (+72),
- крылатые ракеты — 3053 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35269 (+86) ед,
- специальная техника — 3718 (+2)
Источник: Минфин
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