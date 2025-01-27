SkyUp увеличила пассажиропоток на 62% в 2024 году

Украинская авиакомпания SkyUp в 2024 году значительно увеличила объем перевозок. По данным компании, пассажиропоток составил 2,5 миллиона человек, что на 61,7% больше, чем в 2023 году. Также авиаперевозчик совершил около 17 тысяч рейсов, что на 60,8% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Маршрутная сеть компании расширилась до 851 направления, что на 28,2% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году компания получила рейтинг SAFA 0.16, являющийся одним из лучших в сфере авиационной безопасности. Этот рейтинг присваивается в рамках программы Safety Assessment of Foreign Aircraft, проводимой Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и национальными авиационными органами стран Европы.

Кроме того, SkyUp успешно прошла аудит IOSA (IATA Operational Safety Audit) — международную программу, разработанную Международной ассоциацией воздушного транспорта для оценки операционной безопасности авиакомпаний.