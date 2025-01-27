Курс валют на вечер 27 января: евро и доллар пошли вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 27 января Закрытие 27 января Изменения доллар 41,84/41,87 41,98/42,01 14 /14 евро 43,76/43,78 44,12/44,13 36/35

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,30 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,24−42,27, евро — 44,30−44,48 грн.

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