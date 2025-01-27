К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 января: евро и доллар пошли вверх на межбанке
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Открытие 27 января
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Закрытие 27 января
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Изменения
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41,84/41,87
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41,98/42,01
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14 /14
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43,76/43,78
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44,12/44,13
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36/35
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,30 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,24−42,27, евро — 44,30−44,48 грн.
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Источник: Минфин
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