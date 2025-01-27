В прошлом году заемщики банков-банкротов погасили более 430 млн грн долгов

В 2024 году в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 433,7 миллиона гривен от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам. Об этом сообщили в ФГВФЛ.

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Согласно данным Фонда, из общей суммы поступлений 373,7 миллионов гривен составляли средства от погашения кредитов субъектов хозяйствования, а почти 60 миллионов гривен — от физических лиц. Эти платежи производились в соответствии с условиями погашения кредитной задолженности, установленными во время военного положения.

«Если в 2022 году поступления по программам реструктуризации кредитов составляли около 176 миллионов гривен, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 433,7 миллиона гривен — фактически в 2,5 раза», — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

Она также добавила, что значительный рост поступлений от погашения задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов наблюдался в четвертом квартале прошлого года.

Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на сложные условия военного времени, многие заемщики продолжают выполнять свои обязательства перед находящимися в процессе ликвидации банками.