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27 января 2025, 17:49 Читати українською

Цены на серебро на мировом рынке достигли многолетних максимумов

Цены на серебро на мировом рынке находятся на максимумах как минимум за пять лет, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи Comex. К закрытию торговой сессии 24 января фьючерсы на драгоценный металл выросли на 2% и достигли $31,19 за тройскую унцию. За год они выросли на 36,4% — 26 февраля 2024 года тройская унция серебра торговалась по $22,87.

Цены на серебро на мировом рынке находятся на максимумах как минимум за пять лет, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи Comex.
Фото: depositphotos

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Что толкает цены вверх

Одним из главных факторов роста цен на серебро стало усиление интереса к солнечной энергетике. Серебро является одним из ключевых компонентов фотоэлектрических панелей для солнечных батарей.

Больше всего солнечных панелей в мире производит Китай, на долю которого приходится более 80% глобального рынка, напоминает издание.

Последний скачок цен на серебро был вызван угрозой нового президента США Дональда Трампа ввести тарифы для некоторых из основных торговых партнеров Вашингтона, включая Китай, отметил руководитель отдела стратегии на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

«Спрос на инвестиционные металлы по-прежнему подпитывается неопределенной геополитической обстановкой, где глобальная напряженность и экономические сдвиги заставляют инвесторов искать более безопасные активы», — подчеркнул он.

Хотя инвестиционные факторы продолжат играть важную поддерживающую роль для серебра, динамика цен также тесно связана с его промышленным использованием, на которое приходится более 50% спроса, уточнил эксперт.

Он напомнил, что в 2024 году возросший промышленный спрос в электронике и возобновляемых источниках энергии вызвал напряженность на рынке серебра. По прогнозу Хансена, на фоне устойчивого промышленного спроса дефицит предложения серебра в 2025 году может сохраниться.

Стоимость серебра на мировом рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от $28 до $40 за тройскую унцию, прогнозируют в Heraeus Precious Metals.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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