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27 января 2025, 19:30 Читати українською

Chainlink опережает AVAX, а XYZVerse нацелен на ошеломляющий рост

Недавние изменения на крипторынке показывают, что Chainlink обгоняет Avalanche, привлекая внимание инвесторов. В то же время XYZVerse стремится к впечатляющему увеличению на 25 000%, позиционируя себя как серьезного конкурента Dogecoin. Эти движения вызывают интерес к тому, как в ближайшем будущем могут измениться силы среди ведущих цифровых активов.

Недавние изменения на крипторынке показывают, что Chainlink обгоняет Avalanche, привлекая внимание инвесторов.

Добейтесь успеха с XYZ: новый тяжеловес среди мемкоинов

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Фанаты сходят с ума! Токен XYZ выходит на крипторинг, наносит удары по мошенническим монетам, бесполезным схемам фарминга и сомнительным проектам. Как истинный чемпион, этот первый в своем роде спортивный мемкоин смело прошел через медвежий рынок и не собирается останавливаться. С прицелом на головокружительный рост в 75 раз XYZ готов оставить позади такие мемкоины 2024 года, как BOME и WIF.

💰 Правьте игрой и зарабатывайте вместе с толпой 💰
XYZ создает идеальное игровое поле с отмеченным наградами проектом XYZVerse, признанным Лучшим новым мем-проектом. Уникальная концепция объединяет азарт спорта и энергию мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, XYZ привлечет миллионы спортивных фанатов, готовых присоединиться к действию.

Помните о $1 млрд торгового объема Polymarket во время ажиотажа ставок на президентских выборах в США? XYZ готовится к еще большему успеху в области GameFi, позволяя своим инвесторам зарабатывать на сочетании мем-коинов, спортивного азарта и массового принятия криптовалют.

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💥 Пропустили суперцикл мемкоинов? 💥
Благодаря капитализации на постоянно растущей нише азартных игр, XYZ становится настоящей легендой мемкоинов. Рост в 5 000% у BOME и 1 000% у WIF уже в прошлом, потому что XYZ готов взорваться более чем на 7 400% от текущей цены к моменту генерации токенов (TGE), превзойдя своих сенсационных предшественников. Зайдите в игру на раннем этапе, чтобы обеспечить себе место — XYZ недооценен и готов побить новые рекорды!

🥇 Объединяя сообщество, обеспечиваем победу 🥇
XYZVerse станет MVP этого бычьего рынка, давая сообществу возможность управлять игрой и направлять развитие экосистемы. Активные участники получат токены XYZ в качестве награды за их преданность. С надежной токеномикой и планами листинга на CEX/DEX, XYZ готовится к чемпионскому забегу, обеспечивая стабильный поток доходов и постоянное сжигание токенов для поддержания высокой цены и процветания сообщества.

Предпродажа XYZ уже идет — не упустите эту возможность с ростом в 9 900%!<<

AVAX: Молниеносный, экологичный блокчейн, меняющий правила игры
Avalanche (AVAX) производит фурор в криптомире. Эта блокчейн-платформа уровня 1 выделяется своей экологичностью и невероятной скоростью. Обрабатывая до 4 500 транзакций в секунду, она оставляет позади многих конкурентов. Avalanche позволяет пользователям создавать собственные настраиваемые под-сети, открывая множество возможностей. Благодаря трем взаимосвязанным цепочкам (X-Chain, C-Chain и P-Chain) платформа эффективно управляет транзакциями и смарт-контрактами.

AVAX использует гибридный консенсусный механизм, сочетающий классические и накотомовские методы. Это позволяет завершать транзакции менее чем за две секунды. В условиях, когда скорость и низкие комиссии имеют значение, такие функции становятся решающими. Нативный токен AVAX используется для комиссий за транзакции, стейкинга для обеспечения безопасности сети и работы под-сетей. По сравнению с другими монетами AVAX выделяется акцентом на настройке и масштабируемости.

Chainlink Unchained: Расширение возможностей смарт-контрактов
Chainlink решает ключевую проблему смарт-контрактов, обеспечивая доступ к данным вне блокчейна. Эта децентрализованная сеть оракулов соединяет смарт-контракты с реальными данными, API и системами. LINK, нативный токен сети, вознаграждает тех, кто предоставляет надежные данные, поддерживая целостность сети.

Dogecoin: От мема к мейнстриму
Dogecoin, начавший как шутка в 2013 году, стал мощным игроком в криптомире. Сильно завися от сообщества и социальной медиа, DOGE демонстрирует уникальное сочетание простоты и функциональности, что делает его привлекательным для массовой аудитории.


Хотя AVAX, LINK и DOGE остаются сильными игроками, XYZVerse выделяется, объединяя спортивных фанатов с мемкоин-культурой, стремясь к массовому росту и статусу культурной иконы.

Подробнее о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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