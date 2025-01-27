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27 января 2025, 17:59 Читати українською

Мнение экспертов: Почему XYZVerse — лучший выбор по сравнению с Dogecoin и Shiba

С изменениями на крипторынке появляется новый игрок, который может превзойти Dogecoin и Shiba Inu к 2025 году. Эксперты уделяют особое внимание XYZVerse, отмечая его потенциал возглавить следующую волну криптовалют. Чем этот цифровой актив выделяется на фоне конкурентов, и почему аналитики столь оптимистичны в отношении его будущего?

С изменениями на крипторынке появляется новый игрок, который может превзойти Dogecoin и Shiba Inu к 2025 году.

Инаугурация Трампа вызывает хаос в криптомире: мем-койн $XYZ готов к взрывному росту на 99 900%

Инаугурация Дональда Трампа вызвала сейсмический сдвиг на крипторынке, подготовив почву для бычьего ралли, не похожего ни на одно другое. Пока крупные монеты едва поднимаются с двузначными показателями, мем-койны захватывают шоу.

Недавний рост PNUT на 4 500%? Взрыв FRED на 6 000%? Это уже история, похороненная в пепле краткосрочного ажиотажа. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов с FOMO зализывать раны. Но криптобитва не ждёт слабых — новый титан вышел на сцену с планами побить все рекорды прибыли и взорвать рынок ростом на 99 900%.

$XYZ выходит на ринг, чтобы свергнуть легенды мем-койнов

Познакомьтесь с $XYZ — первым в мире спортивным мем-койном для настоящих криптоэнтузиастов, стремящихся к 1000-кратным доходам. Этот токен создан для тех, кто живёт азартом соревнований.

С приходом Трампа крипторынок готов к взрыву, и конкуренция становится жёстче. Выжить смогут только сильнейшие. $XYZ — символ нового криптовека для тех, кто готов идти до конца. С настоящими лидерами бизнеса на борту, настало время для настоящих монет, готовых к суровой борьбе.

$XYZ уже даёт результаты ещё до выхода на рынок

Передпродажа $XYZ уже началась, предоставляя возможность приобрести токен по специальной цене.

  • Стартовая цена: $0.0001

  • Текущая цена: $0.002

  • За пару месяцев $XYZ уже вырос на более чем 2000%!

Следующий этап: $0.0025 (+25% роста)
Цель: $0.1

Если вы не в деле, вы уже упускаете возможность. $XYZ прорывается через этапы предпродажи с невероятной скоростью.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ и превращайте свои вложения в миллионы!

От мема к мейнстриму: неудержимый рост Dogecoin

Dogecoin появился как шутка в 2013 году, созданный Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Его логотипом стал популярный мем с собакой сиба-ину, что сделало его весёлой альтернативой серьёзным криптовалютам. В отличие от Bitcoin, Dogecoin не имеет максимального лимита, и новые монеты постоянно добываются. Это сделало его доступным для массового использования. В 2021 году стоимость Dogecoin взлетела, достигнув рыночной капитализации более $50 миллиардов. Этот скачок был вызван ажиотажем в соцсетях, особенно твитами Илона Маска.

SHIB: Как мем-койн стал больше, чем шутка

Shiba Inu (SHIB), вдохновлённый Dogecoin, быстро выбрал свой путь в мире криптовалют. Запущенный в 2020 году анонимным разработчиком Рёши, SHIB работает на блокчейне Ethereum, что открывает ему доступ к широкому экосистеме Ethereum.

SHIB начал с ошеломляющего числа токенов — квадриллион! Половина из них была отправлена Виталику Бутерину, который пожертвовал значительную часть на борьбу с COVID-19 в Индии, а оставшиеся 40% сжёг, что привлекло внимание к проекту.

Хотя DOGE и SHIB остаются популярными, XYZVerse выделяется в 2025 году благодаря объединению спортивных фанатов, ориентированности на сообщество и стремлению к беспрецедентному росту.

Подробнее о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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