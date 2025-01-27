Венгрия готова поддержать продление санкций против россии — Bloomberg

Венгрия согласилась одобрить продление санкций против россии. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения страны по поводу «энергетической безопасности». Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух неназванных дипломатов ЕС.

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Издание отмечает, что послы Евросоюза должны собраться на чрезвычайном заседании утром 27 января, а соглашение, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая последует в Брюсселе.

Ранее премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан заявил, что Украина должна возобновить транзит российского газа, если хочет продления европейских санкций против россии.

Напомним

Менее недели назад венгерский премьер требовал возобновления транзита газа через Украину в обмен на продление санкций против россии.