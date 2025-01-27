Доходность облигаций США падает в ожидании заседания ФРС

Доходность казначейских облигаций США снизились в понедельник, поскольку инвесторы ожидают следующего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ключевых данных по инфляции. Об этом пишет CNBC.

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ФРС, Трамп

Доходность 10-летних облигаций упала более чем на девять базисных пунктов до 4,5262%, тогда как доходность 2-летних облигаций торговалась на уровне 4,1971% после снижения более чем на семь базисных пунктов.

Инвесторы готовятся к насыщенной неделе, поскольку ФРС должна объявить свое решение по монетарной политике на январском заседании в среду, 29 января.

ФРС сталкивается с давлением со стороны новоизбранного президента Дональда Трампа, заявившего, что ожидает снижения процентных ставок во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе.

Ставка

Однако, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры ожидают с вероятностью более 99%, что ФРС оставит процентные ставки без изменений. На своем декабрьском заседании ФРС запланировала всего два снижения ставок в 2025 году.

Инвесторы также ожидают публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) за декабрь в пятницу. Этот индекс, являющийся основным показателем инфляции для ФРС, предоставит новые данные о состоянии экономики США.

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