Мексиканское песо падает из-за пошлин и депортаций из США

Мексиканское песо потеряло позиции на международном рынке после заявления президента США Дональда Трампа о введении таможенных тарифов против Колумбии. Этот шаг вызвал новые опасения по поводу торговой политики американского лидера. Об этом пишет Reuters.

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Мексиканская валюта, входящая в число наиболее ликвидных в мире, упала до уровня 20,4630 песо за доллар, что на 1% ниже предыдущего показателя.

Решение о пошлинах касается Колумбии и является частью серии мер, которые Трамп объявил в ответ на действия Боготы. Причиной стало то, что колумбийская сторона отказалась принять два военных самолета с депортированными мигрантами.