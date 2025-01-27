Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2024 года, составил $1,581 млрд. Это на 6,9% больше, чем в ноябре ($1,478 млрд). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Банки в декабре 2024 года увеличили ввоз наличных долларов в Украину
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Сколько ввезли валюты в прошлом году
Всего за год банки ввезли в Украину валюты на $15,938 млрд, из них наличных долларов на $11,693 млрд, наличных евро — на $4,208 млрд.
При этом за год банки вывезли наличную валюту на $1,311 млрд.
Таким образом, чистый приток наличной валюты составил $14,627 млрд.
Источник: Минфин
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