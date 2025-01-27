Курс валют на 27 января: доллар в банках подешевел на 5 копеек, а евро прибавил 7 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже снизился на 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,13−42,16, евро — 44,13−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,84−41,87 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,76−43,78 грн/евро.

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