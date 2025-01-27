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27 января 2025, 10:46 Читати українською

США может потерять 8% ВВП, если Трамп депортирует всех нелегальных мигрантов — Bloomberg

Если Трамп удастся депортировать всех нелегальных мигрантов из США, экономика страны может потерять 8% валового внутреннего продукта. Об этом идет речь в анализе, проведенном Bloomberg Economics.

Если Трамп удастся депортировать всех нелегальных мигрантов из США, экономика страны может потерять 8% валового внутреннего продукта.
Фото Pixabay

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Трамп пообещал депортировать всех проживающих в стране без разрешения иммигрантов, по оценкам их количество может составлять 11 миллионов человек.

В пятницу 24 января новая администрация США начала отправлять депортированных обратно в Гватемалу и Сальвадор на американских военных самолетах.

Если у Трампа получится полностью реализовать свои предложения, это вызовет шоковые волны по всей экономике, считают стратеги, экономисты и профессионалы по Уолл-стрит.

Речь идет о взлете инфляции, сельское хозяйство и строительство будут испытывать дефицит рабочей силы, что снизит валовой внутренний продукт США на 8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 января 2025, 11:01
#
А я впевнений, що було б все з точністю до навпаки, якщо б всіх нелегалів депортували. Але це мабуть не можливо в найближчі 4 роки.
+
0
gorobezus
gorobezus
27 января 2025, 12:13
#
У них все овощные плантации на латиносах держаться, вся низкооплачиваемая обслуга в мотелях, заведениях питания, тяжелая физическая работа на стройке. Преступность от всех нелегалов составляет единицы процентов. Не знаю как с ВВП, а вот инфляция — подпрыгнет.
+
+15
gucci
gucci
27 января 2025, 11:27
#
Світ буде піддакувати трампу, проте валити сша, валити долар, як зможе. Я органічно вивожу все доларове, то була пропорція 80 долару, 10 євро, 10 грн. Тепер 80 євро, 10 долар, 10 операційна грн. Це і акції, і боргові папери, і кеш. Як вол стріт впаде відсотків на 50, придбаю трохи. Тільки тех. Американські акції в дxпу
+
0
Я_ __
Я_ __
27 января 2025, 13:40
#
«Тільки тех. Американські акції в дxпу»

і що тоді будеш купляти? ну, просто індекси, зокрема S&P 500 росте за рахунок «чудової сімки», котра вся складається з технологічних компаній Америки
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
27 января 2025, 12:57
#
Следующим шагом он может ввести максимальный размер пособия по безработице на уровне 2000 грн чтоб все получатели подменили нелегалов
+
0
Я_ __
Я_ __
27 января 2025, 13:38
#
«США може втратити 8% ВВП, якщо Трамп депортує всіх нелегальних мігрантів — Bloomberg»

Тоді тут ще паралельно треба рахувати, скільки США втратить у % від свого ВВП, на всі виплати і програми таким особам, або ж витрати на посилення поліції, поки подібні мігранти (а будемо відверті не всі міграти зайчики) можуть вчиняти різноманітні злочини, бо вони там нелегально, його знайти після злочину буде складнувато.
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