Если Трамп удастся депортировать всех нелегальных мигрантов из США, экономика страны может потерять 8% валового внутреннего продукта. Об этом идет речь в анализе, проведенном Bloomberg Economics.
США может потерять 8% ВВП, если Трамп депортирует всех нелегальных мигрантов — Bloomberg
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Трамп пообещал депортировать всех проживающих в стране без разрешения иммигрантов, по оценкам их количество может составлять 11 миллионов человек.
В пятницу 24 января новая администрация США начала отправлять депортированных обратно в Гватемалу и Сальвадор на американских военных самолетах.
Если у Трампа получится полностью реализовать свои предложения, это вызовет шоковые волны по всей экономике, считают стратеги, экономисты и профессионалы по Уолл-стрит.
Речь идет о взлете инфляции, сельское хозяйство и строительство будут испытывать дефицит рабочей силы, что снизит валовой внутренний продукт США на 8%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
і що тоді будеш купляти? ну, просто індекси, зокрема S&P 500 росте за рахунок «чудової сімки», котра вся складається з технологічних компаній Америки
Тоді тут ще паралельно треба рахувати, скільки США втратить у % від свого ВВП, на всі виплати і програми таким особам, або ж витрати на посилення поліції, поки подібні мігранти (а будемо відверті не всі міграти зайчики) можуть вчиняти різноманітні злочини, бо вони там нелегально, його знайти після злочину буде складнувато.