США может потерять 8% ВВП, если Трамп депортирует всех нелегальных мигрантов — Bloomberg

Если Трамп удастся депортировать всех нелегальных мигрантов из США, экономика страны может потерять 8% валового внутреннего продукта. Об этом идет речь в анализе, проведенном Bloomberg Economics.

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Трамп пообещал депортировать всех проживающих в стране без разрешения иммигрантов, по оценкам их количество может составлять 11 миллионов человек.

В пятницу 24 января новая администрация США начала отправлять депортированных обратно в Гватемалу и Сальвадор на американских военных самолетах.

Если у Трампа получится полностью реализовать свои предложения, это вызовет шоковые волны по всей экономике, считают стратеги, экономисты и профессионалы по Уолл-стрит.

Речь идет о взлете инфляции, сельское хозяйство и строительство будут испытывать дефицит рабочей силы, что снизит валовой внутренний продукт США на 8%.