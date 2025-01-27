НБУ назначил нового директора департамента по небанковским поставщикам финуслуг

Директором Департамента надзора за небанковскими предоставителями финансовых услуг Нацбанка назначен Владимир Суханов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Подробности

К сфере его ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:

осуществление безвыездного надзора за соблюдением законодательства объектами надзора на рынках небанковских финансовых услуг (кроме платежного/валютного рынков);

осуществление оценки рисков, присущих деятельности небанковских финансовых учреждений;

оперативное реагирование на факты нарушения объектами надзора законодательства о финансовых услугах, осуществление рисковой деятельности;

участие в оценке качества систем корпоративного управления, внутреннего контроля надзорного объекта;

осуществление анализа рынков небанковских финансовых услуг, а также регулярная оценка финансового состояния небанковских финансовых учреждений, результатов их деятельности;

прозрачное взаимодействие с участниками рынка с целью создания эффективного и современного регулирования, отвечающего потребностям и участников рынка, и потребителей финансовых услуг.

Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг относится к вертикали подчинения «Пруденционный надзор», общее руководство и контроль деятельности которой осуществляет заместитель Председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Напомним

В ноябре прошлого года с целью расширения и углубления надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг Национальный банк обновил свою организационную структуру и создал Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Кто такой Суханов

Владимир Суханов работает в банковской системе 18 лет, в том числе более десяти лет — в системе банковского надзора Национального банка.

До перевода на должность директора Департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора Департамента интегрированного надзора за банком. В частности, в сферу его ответственности относилась надзорная деятельность за более чем 20 банками и 30 небанковскими предоставителями платежных услуг.

До работы в Национальном банке в течение 2007−2014 годов работал на руководящих должностях в украинских банках, где занимался развитием розничного бизнеса и сети банковских отделений.