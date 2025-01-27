93 компании лишились российского следа за последние полгода — Опендатабот

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 января 2025, 9:58 Читати українською

93 компании лишились российского следа за последние полгода — Опендатабот

93 компании за полгода избавились от «российского следа» несмотря на запрет закона и продолжают вести бизнес в Украине и даже выигрывать государственные тендеры. Об этом говорится в данных Опендатабот.

93 компании за полгода избавились от «российского следа» несмотря на запрет закона и продолжают вести бизнес в Украине и даже выигрывать государственные тендеры.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Российский след

Больше всего из них в Киеве и Одессе — 59,1%. В общей сложности более 18 тыс. компаний с российскими владельцами были зарегистрированы в Украине на момент полномасштабного вторжения.

Больше всего компаний, лишившихся российского следа, зарегистрировано в Киеве — 47 или 50.5%. Далее идет Одесская область — 8 (8.6%), а замыкает Полтавщина — 5 (5.4%).

Чем занимаются компании

19,4% таких компаний занимаются оптовой торговлей. Еще 12.9% специализируются на операциях с недвижимым имуществом, а 9.7% - на строительстве.

Сколько зарабатывают

Почти у половины компаний с русским следом доход до 10 млн грн в 2023 году. От 10 до 100 млн грн зарабатывали 12.9% бизнесов. Более 100 млн грн смогли приобрести только две компании.

С самого начала полномасштабной войны эти бизнесы активно участвовали в тендерах. Лидируют по госзакупкам такие компании с российским прошлым:

  • ООО «ТЕКСТЕР ЛТД» — 7 тендеров на сумму 19.6 млн грн;
  • ООО «ВЕЛЕСГАРД» — 1 тендер на сумму 19.3 млн грн;
  • ООО «ЭРА МОБАЙЛ» — 37 тендеров на сумму 1.9 млн грн;
  • ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРАЦЛАВ» — 27 тендеров на сумму 1.7 млн грн;
  • ООО «ТЕПЛОВЕНТМОНТАЖ» — 10 тендеров на сумму 1 млн грн.

Напомним

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами россии — кроме нескольких четко определенных законом случаев. Если изменения собственников были осуществлены незаконно, значит, российский бизнес продолжает действовать в Украине, обходя законодательные ограничения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
nitrolog
nitrolog
27 января 2025, 10:35
#
І звісно на цей усім плювати, краще судити військових своїх
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами