93 компании лишились российского следа за последние полгода — Опендатабот

93 компании за полгода избавились от «российского следа» несмотря на запрет закона и продолжают вести бизнес в Украине и даже выигрывать государственные тендеры. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Российский след

Больше всего из них в Киеве и Одессе — 59,1%. В общей сложности более 18 тыс. компаний с российскими владельцами были зарегистрированы в Украине на момент полномасштабного вторжения.

Больше всего компаний, лишившихся российского следа, зарегистрировано в Киеве — 47 или 50.5%. Далее идет Одесская область — 8 (8.6%), а замыкает Полтавщина — 5 (5.4%).

Чем занимаются компании

19,4% таких компаний занимаются оптовой торговлей. Еще 12.9% специализируются на операциях с недвижимым имуществом, а 9.7% - на строительстве.

Сколько зарабатывают

Почти у половины компаний с русским следом доход до 10 млн грн в 2023 году. От 10 до 100 млн грн зарабатывали 12.9% бизнесов. Более 100 млн грн смогли приобрести только две компании.

С самого начала полномасштабной войны эти бизнесы активно участвовали в тендерах. Лидируют по госзакупкам такие компании с российским прошлым:

ООО «ТЕКСТЕР ЛТД» — 7 тендеров на сумму 19.6 млн грн;

ООО «ВЕЛЕСГАРД» — 1 тендер на сумму 19.3 млн грн;

ООО «ЭРА МОБАЙЛ» — 37 тендеров на сумму 1.9 млн грн;

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРАЦЛАВ» — 27 тендеров на сумму 1.7 млн грн;

ООО «ТЕПЛОВЕНТМОНТАЖ» — 10 тендеров на сумму 1 млн грн.

Напомним

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами россии — кроме нескольких четко определенных законом случаев. Если изменения собственников были осуществлены незаконно, значит, российский бизнес продолжает действовать в Украине, обходя законодательные ограничения.