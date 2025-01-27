Расходы общего фонда госбюджета в 2024 году на сектор безопасности и обороны составили 2,1 трлн грн, в том числе в декабре — 328,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Украина в прошлом году направила на безопасность и оборону 2,1 триллиона
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Расходы на оборону
«2,1 трлн гривен составили расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-декабре 2024 года. Это 59,7% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в декабре использовано из госбюджета — 328,1 млрд грн», — говорится в сообщении.
В 2024 году средства были направлены на:
- 1,2 трлн грн — денежное довольствие и заработная плата с начислениями для военнослужащих, лиц рядового (начальствующего) состава, полицейских и других работников;
- 627 млрд грн — приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов;
- 157 млрд грн — медицинское, социальное обеспечение и другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований;
- 82,4 млрд грн — приобретение горюче-смазочных материалов и средств индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты, другая специальная экипировка);
- 37,2 млрд грн — на обеспечение питанием;
- 13,5 млрд грн — на коммунальные платежи и услуги.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Ага, а ще Безугла виклала інформацію з «преміями» генералітету, ось наприклад головнокомандувач зсу отримав 20 лимонів гривень премії, потужно))
там довгий перелік всіх командувачів перекомандувачів, в котрих як і в пана «яйця по 17» купа замісників, ну от всі командувачі отримали по лямчику мінімум, окрім командувача об`єднаних сил зсу — тут йому дали преміальними всього 900 тисяч гривень
грошей нема, в бюджеті не вистачає коштів, ми вам податки та тарифи піднімемо, ціни і без нас піднімаються, а собі ми зп і премії піднімемо, а ви донати скидайте, холопи)))