Украина в прошлом году направила на безопасность и оборону 2,1 триллиона

Расходы общего фонда госбюджета в 2024 году на сектор безопасности и обороны составили 2,1 трлн грн, в том числе в декабре — 328,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Расходы на оборону

«2,1 трлн гривен составили расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-декабре 2024 года. Это 59,7% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в декабре использовано из госбюджета — 328,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

В 2024 году средства были направлены на: