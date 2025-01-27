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27 января 2025, 9:32 Читати українською

Украина в прошлом году направила на безопасность и оборону 2,1 триллиона

Расходы общего фонда госбюджета в 2024 году на сектор безопасности и обороны составили 2,1 трлн грн, в том числе в декабре — 328,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Расходы общего фонда госбюджета в 2024 году на сектор безопасности и обороны составили 2,1 трлн грн, в том числе в декабре — 328,1 млрд грн.
Фото: zn.ua

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Расходы на оборону

«2,1 трлн гривен составили расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-декабре 2024 года. Это 59,7% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в декабре использовано из госбюджета — 328,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

В 2024 году средства были направлены на:

  • 1,2 трлн грн — денежное довольствие и заработная плата с начислениями для военнослужащих, лиц рядового (начальствующего) состава, полицейских и других работников;
  • 627 млрд грн — приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов;
  • 157 млрд грн — медицинское, социальное обеспечение и другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований;
  • 82,4 млрд грн — приобретение горюче-смазочных материалов и средств индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты, другая специальная экипировка);
  • 37,2 млрд грн — на обеспечение питанием;
  • 13,5 млрд грн — на коммунальные платежи и услуги.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
27 января 2025, 13:09
#
«Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона»

Ага, а ще Безугла виклала інформацію з «преміями» генералітету, ось наприклад головнокомандувач зсу отримав 20 лимонів гривень премії, потужно))

там довгий перелік всіх командувачів перекомандувачів, в котрих як і в пана «яйця по 17» купа замісників, ну от всі командувачі отримали по лямчику мінімум, окрім командувача об`єднаних сил зсу — тут йому дали преміальними всього 900 тисяч гривень

грошей нема, в бюджеті не вистачає коштів, ми вам податки та тарифи піднімемо, ціни і без нас піднімаються, а собі ми зп і премії піднімемо, а ви донати скидайте, холопи)))
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