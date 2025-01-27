США напечатают новые доллары: когда и какие купюры выпустят

Доллар — одна из самых популярных валют в мире. Центральный банк США время от времени меняет дизайн банкнот. В Бюро гравировки и печати США отметили, что американский регулятор идет на такой шаг, чтобы усилить безопасность валюты и защитить ее от подделок, ведь в современном мире фальшивомонетчики становятся все более изобретательными, пишет «УНИАН».