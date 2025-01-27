США напечатают новые доллары: когда и какие купюры выпустят

Доллар — одна из самых популярных валют в мире. Центральный банк США время от времени меняет дизайн банкнот. В Бюро гравировки и печати США отметили, что американский регулятор идет на такой шаг, чтобы усилить безопасность валюты и защитить ее от подделок, ведь в современном мире фальшивомонетчики становятся все более изобретательными, пишет «УНИАН».
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График обновления дизайна банкнот доллара
Федеральный резерв обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара:
- 10 долларов — 2026 год;
- 50 долларов — 2028 год;
- 20 долларов — 2030 год;
- 5 долларов — 2032 год;
- 100 долларов — 2034 год.
Стоит отметить, что действительны все доллары, выпущенные с 1914 года.
Источник: Минфин
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