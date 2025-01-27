За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 831620 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 января: 1430 российских оккупантов, 3 танка и 74 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 831620 (+1430) человек/persons,
- танков / tanks — 9871 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 20561 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 22339 (+16) ед,
- РСЗО — 1263 (+0) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23327 (+74),
- крылатые ракеты — 3053 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35183 (+59) ед,
- специальная техника — 3716 (+1)
Источник: Минфин
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