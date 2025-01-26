Google инвестирует $120 млн в образовательные программы ИИ

Материнская компания Google, Alphabet, уже столкнувшаяся с регуляторным давлением, стремится сформировать общественное восприятие и политику относительно искусственного интеллекта накануне глобальной волны регулирования технологии. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

В сентябре генеральный директор компании Сундар Пичаи объявил о создании инвестиционного фонда в размере 120 миллионов долларов для создания образовательных программ по искусственному интеллекту.

«Ознакомление большего количества людей и организаций, включая правительства, с искусственным интеллектом и использованием инструментов искусственного интеллекта способствует улучшению политики в области искусственного интеллекта и открывает новые возможности — это благотворный цикл», — сказал Кент Уокер, президент Alphabet по глобальным вопросам.

Подробности

В то время как Google соревнуется с лучшими конкурентами в сфере крупных технологий, включая поддерживаемые Microsoft OpenAI и Meta на арене ИИ, компания помнит о строжайшем регуляторном контроле, с которым она сталкивается в своих существующих бизнесах в сфере рекламы и поиска.

В Европейском Союзе Google предложил продать часть своего рекламного бизнеса, чтобы успокоить регуляторов, сообщает Reuters. В США Министерство юстиции пытается заставить Google отказаться от своего веб-браузера Chrome, хотя при администрации президента Дональда Трампа этот курс может измениться.

Тем временем правительства по всему миру разрабатывают новые правила по вопросам, которые могут обостриться из-за ИИ, таких как авторское право и конфиденциальность.