MicroStrategy может угрожать налоговая задолженность в $2,7 млрд

Компания MicroStrategy может столкнуться с налоговой задолженностью в $2,7 млрд — это 15% от $18 млрд нереализованной прибыли фирмы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, передает Incrypted.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В статье авторы ссылаются на корпоративный минимальный альтернативный налог (CAMT), ставка которого составляет 15%. Он был введен после утверждения Закона о понижении инфляции (IRA) от 2022 года.

Согласно официальному сайту Налогового управления США (IRS), CAMT обычно применяют к крупным корпорациям со средним годовым финансовым отчетным доходом, превышающим $1 млрд. Однако, как отметили в WSJ, здесь есть свои исключения.

В частности, IRS исключила нереализованную прибыль от ценных бумаг, например, обыкновенных акций, из перечня облагаемых CAMT объектов. Биржа Coinbase и MicroStrategy направили письмо в Казначейство с просьбой расширить это решение на криптоактивы, но не получили ответа.

Подробности

Налоговый аналитик Роберт Уилленс отметил, что власти, вероятно, все же пойдут на встречу MicroStrategy. По его словам, это достаточно просто, поскольку никакой разницы между криптоактивами и акциями в плане учета нет.

«Если бы группа Байдена все еще была на месте, они, вероятно, не получили бы увольнения».

Также в WSJ отметили, сам факт того, что MicroStrategy, возможно, придется платить налог с нереализованной прибыли, может ударить по ее корпоративной стратегии. Это сделает такой способ инвестиций в биткоины неэффективным, подчеркнули в издании.

Ранее такой проблемы не было, поскольку нереализованная прибыль от инвестиций в криптоактивы не учитывалась в отчетах по рекомендациям GAAP. Однако 15 декабря 2024 вступили в силу новые правила от Совета по стандартам финансового учета США (FASB).