Саудовская Аравия планирует инвестировать в США $600 миллиардов

Саудовская Аравия намерена инвестировать $600 млрд в США в ближайшие четыре года. Об этом заявил наследный принц, сын короля Салмана, премьер-министр Мухаммед ибн Салман во время телефонного разговора с президентом Трампом. Об этом пишет Associated Press, передает FinTech Insider.

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Детали инвестиций не уточнены, но могут включать вложения в оборонный сектор, где США традиционно поставляют вооружение Саудовской Аравии, а также в различные отрасли бизнеса и недвижимость. Заявленная сумма в 600 млрд долларов значительно превышает ВВП многих стран.

Трамп ранее отмечал важность экономических отношений с королевством, вспоминая предварительное соглашение на $450 млрд во время своего президентства в 2017 году. Инвестиционные планы совпадают с амбициозными проектами принца Мохаммеда, в частности, строительством города NEOM и подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Не менее активны в сфере инвестиций в США Объединенные Арабские Эмираты, делающие акцент на диверсификации своих капиталовложений в технологии. Так, миллиардер из ОАЭ и основатель компании DAMAC Properties Хуссейн Саджвани намерен вложить по меньшей мере $20 миллиардов в строительство новых дата-центров на территории США.