Владелец TikTok инвестирует $20 млрд в искусственный интеллект в 2025 году

ByteDance, китайская компания, владеющая приложением TikTok и десятками других бизнесов, планирует осуществить более 20 млрд долларов капитальных инвестиций в 2025 году. Около половины из них предназначены для зарубежной ИТ-инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters, передает FinTechInsider.

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Основными поставщиками технологий станут китайские компании Huawei, Cambricon и американская Nvidia. Инвестиции помогут ByteDance укрепить свои позиции в сфере ИИ.

Компания уже имеет более 15 самостоятельных ШИ-приложений, включая чат-бот Doubao с 75 миллионами ежемесячных активных пользователей. Среди ШИ-приложений: генератор видео Jimeng, генератор изображений Xinghui, платформа для создания чат-ботов Kouzi и сервис поддержки Maoxiang.

Инвестиции также поддержат международные ШИ-предложения в условиях неопределенности будущего TikTok в США. Ранее Федеральный апелляционный суд США поддержал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать социальную сеть TikTok до 19 января 2025 года. Впрочем, Дональд Трамп подписал указ об отсрочке на 75 дней вступления в силу запрета.