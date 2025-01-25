Банки за полгода профинансировали энергопроекты в Украине на 10,5 миллиарда

За второе полугодие прошлого года украинские банки приступили к финансированию проектов по установке энергетического оборудования для усиления энергонезависимости на сумму 10,5 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 24 января.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кроме того, отметил Шмигаль, выдано более 5 тысяч. ссуд для физических лиц.

Напомнив об энергоэффективных программах, Шмигаль отметил, что для частных домохозяйств действует программа кредитования под 0% на установку солнечных панелей, а ОСМД могут воспользоваться программой «ГринДИМ» и получить 2 млн грн на солнечные станции и 2 млн грн на тепловые насосы.

«У нас уже почти 150 заявок и призываем ОСМД активнее пользоваться этой программой, чтобы повысить собственную энергетическую устойчивость», — призвал Шмигаль.

Также для малого и среднего бизнеса есть льготные кредиты по программе «5−7−9» и по программе Фонда декарбонизации.