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25 января 2025, 9:56 Читати українською

ФК «Реал Мадрид» установил рекорд более чем в миллиард евро годового дохода

«Реал» заработал 1,05 млрд евро за прошлый сезон и снова стал лидером рейтинга клубов с самыми большими доходами. Об этом говорится в исследовании Football Money League 2025 от Deloitte, передает ЭП.

«Реал» заработал 1,05 млрд евро за прошлый сезон и снова стал лидером рейтинга клубов с самыми большими доходами.

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Благодаря завершению реконструкции стадиона «Бернабеу» доходы от матчей удвоились до 248 млн. евро в 2023/24 году. Клуб также сообщил о 19% росте коммерческих доходов (с 403 млн евро до 482 млн евро) благодаря увеличению количества сувенирной продукции и новому спонсорству гетров.

Мадридский «Реал», 15-кратный чемпион Европы по футболу, стремится провести масштабную корпоративную реорганизацию, которая передаст право собственности членам клуба, фактически откроет двери сторонним инвесторам, пишет Bloomberg.

Согласно этому предложению, члены клуба станут «настоящими владельцами клуба», заявил председатель правления Флорентино Перес. «У нас 100 000 членов, и мы можем распределить между ними активы, которые, по моему мнению, стоят более 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов)», — сказал он, добавив, что предложение будет вынесено на голосование членов клуба.

Источник: Минфин
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