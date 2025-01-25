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25 января 2025, 11:30 Читати українською

Крипто-киты скупают XYZVerse —прогнозируют, что он обгонит Dogecoin

Влиятельные инвесторы активно скупают XYZVerse — новую криптовалюту, которая уже наделала шума. Аналитики предсказывают, что XYZVerse вскоре превзойдет популярные токены, такие как Dogecoin и Shiba Inu. Этот неожиданный сдвиг на крипторынке привлек внимание многих. Что же стоит за ростом XYZVerse? Эта статья раскрывает причины его подъема и потенциал изменения рыночной ситуации.

Влиятельные инвесторы активно скупают XYZVerse — новую криптовалюту, которая уже наделала шума.

XYZ: Новый чемпион мем-коинов, готовый завоевать 2025 год

Фанаты в восторге! Токен XYZ выходит на арену крипторынка, сокрушая конкурентов — бесполезные проекты, схемы фарминга и мошеннические инициативы. Как настоящий чемпион, этот первый в истории спортивный мем-токен прошел через медвежий рынок с непоколебимым настроем и не собирается останавливаться. С прогнозируемым ростом в75X, XYZ оставит позади мем-коины 2024 года, такие как BOME и WIF.

💰 Контролируйте игру, зарабатывайте на действиях толпы 💰

XYZ создает уникальную игровую площадку с XYZVerse, который был признан лучшим новым мем-проектом. Уникальная концепция объединяет азарт спорта и энергию мемов. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, XYZ привлекает миллионы спортивных фанатов, готовых к действию.

💥 Пропустили суперцикл мем-коинов? 💥

Используя растущую нишу ставок, XYZ готов стать настоящей легендой мем-коинов. В то время как BOME показал рост на 5000%, а WIF — на 1000%, XYZ прогнозирует увеличение на 7400% от текущей цены к моменту запуска токена (TGE), оставляя конкурентов далеко позади.

🥇 Объединяя сообщество, гарантируя успех 🥇

XYZVerse станет MVP этого бычьего рынка, позволяя сообществу управлять экосистемой. Активные участники получат аирдроп токенов XYZ в знак благодарности. Благодаря прочной токеномике и планам листинга на CEX/DEX платформах, XYZ нацелен на стабильный доход и регулярное сжигание токенов, что способствует сильной цене и процветающему сообществу.

Пресейл XYZ уже открыт — не упустите шанс на 9900% прибыли! <<

Dogecoin: Мем-коин, покоривший криптомир

Dogecoin появился в 2013 году как шутка. Создатели хотели создать забавную альтернативу традиционным криптовалютам. Логотипом стал мем с собакой породы сиба-ину. В отличие от Bitcoin, у Dogecoin нет лимита на количество монет, а новые монеты генерируются каждые 10 минут. Хотя изначально Dogecoin воспринимался как «мем-коин», его стоимость резко возросла в 2021 году, став одной из десяти крупнейших криптовалют с рыночной капитализацией более $50 млрд. Этот рост во многом был вызван поддержкой в соцсетях, особенно от Илона Маска.

Dogecoin позволяет быстро и дешево совершать транзакции. Однако отсутствие лимита на выпуск монет вызывает опасения по поводу его долгосрочной ценности. Популярность Dogecoin сильно зависит от трендов в соцсетях. Если влияние сохранится, монета продолжит расти, но инвесторам следует быть осторожными и тщательно изучать рынок.

Shiba Inu (SHIB): От мем-коина до криптовалютного претендента

Shiba Inu (SHIB), вдохновленный Dogecoin, начал свое существование как шутка, но быстро стал чем-то большим. Запущенный в 2020 году, SHIB работает на блокчейне Ethereum, что открывает доступ к огромной экосистеме. Половина огромного запаса токенов была отправлена сооснователю Ethereum, Виталику Бутерину, который пожертвовал их на благотворительность и сжег 40%, привлекая внимание к проекту.

В отличие от Dogecoin, SHIB использует возможности Ethereum, такие как децентрализованный обмен ShibaSwap, NFT и планы по созданию DAO. Эти особенности делают SHIB привлекательным для инвесторов, ищущих реальные применения. Хотя рынок криптовалют нестабилен, SHIB продолжает развиваться и становиться больше, чем просто мем.

Объединяя страсть к спорту и мем-культуре, XYZVerse готов превзойти DOGE и SHIB, став ведущим мем-коином на текущем бычьем рынке.

Узнать больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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